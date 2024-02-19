سياسى لبنانى لـ"الدستور": سيناريو الحرب الشاملة وارد

اعتبر المسئول الإعلامي لحزب القوات اللبنانية شارل جبور، أنه منذ إعلان حزب الله، الحرب على إسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي، تحت عنوان مساندة حماس ضد إسرائيل في غزة، وكل الاحتمالات باتت مفتوحة بالنسبة لبنان، وجميعها ليس مطمئنًا.

وقال جبور في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك عدة سيناريوهات ونتائج متوقعة للحرب الذي أقحم حزب الله لبنان بها، السيناريو الأول هو سيناريو النتائج المترتبة عن الاشتباك، وهذا بالفعل ما يعيشه لبنان حاليًا، قائلًا: "أدى اشتباك حزب الله مع اسرائيل، إلى تهجير عشرات الآلاف من اللبنانيين، وتدمير آلاف الوحدات السكانية، ومقتل عشرات المواطنين اللبناني، كما أدت إلى خسائر بملايين الدولارات".

وأشار السياسي اللبناني إلي أن جميع ما سبق من خسائر، يتحمل مسئوليته حزب الله بسبب القرار بالحرب الذي اتخذه دون العودة إلى المؤسسات الرسمية اللبنانية.

السيناريو الأخطر: الحرب الشاملة

واعتبر جبور، أن السيناريو الأخطر يتمثل في تطور الأوضاع، وتتصاعد الحرب، لتنتقل من حرب في جنوب لبنان إلى حرب تمشل كل لبنان على غرار حرب "تموز" 2006، مردفًا: "ولا سيما أن حزب الله يرفض وقف هذه الحرب، ورفض الشروط التي حددتها إسرائيل لإنهاء التصعيد".

تابع المسئول بحزب القوات اللبنانية: "وقد اشترطت إسرائيل من خلال موفدين دبلوماسيين جاءوا إلى لبنان، أنها تريد ابتعاد حزب الله عن الحدود بمسافة عشرات الكيلومتر لكي تتوقف الحرب"، مشيرًا إلى تهديدات إسرائيل باستخدام القوة لإرجاعه في حالة رفض الحزب هذا الشرط.

وقال جبور، إنه في ضوء ما سبق فنحن هنا كلبنانيين نجد أنفسنا أمام "صراع إيراني - إسرائيلي على أرض لبنانية"، متابعًا: "بينما يريد لبنان تطبيق الهدنة وأن تكون هناك شرعية لبنانية على الحدود، ولكن الشعب اللبناني مسلوب الإرادة ومخطوف القرار".

اختتم حديثه قائلًا: "وبالتالي ما نشهده في لبنان هو حرب بين إسرائيل وإيران برعاية حزب الله، لذا نقول إن كل السيناريوهات واردة والذهاب لحرب شاملة وارد".