الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة للأعمال الاجتماعية في رمضان

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق، ضمن موسم مسلس رمضان 2024.

وأعلنت "المتحدة" عن قائمة مسلسلات رمض 2024 التي تبثّها الشاشات المصرية التابعة لها، على مدار شهر رمضان 2024، ويتضمن قائمة المتحدة العديد من الأعمال الاجتماعية، نستعرضها على النحو التالي:

 

صدفة

مسلسل " صدفة " بطولة ريهام حجاج، والتي تُجسّد فيه دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

 

فراولة

تدور أحداث قصة مسلسل فراولة في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

وتدور أحداث مسلسل فراولة، حول رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع، ويُعتبر مسلسل فراولة، التجربة الأولى لـ نيللي كريم، في مسلسلات ذات 45 حلقة.

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بابا جه

تندرج قصة مسلسل بابا جه في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، حيث يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

 

الكبير أوي 8

المسلسل هو امتداد لسلسة الكبير أوي، حيث يحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير قوي 8 للفنان أحمد مكي العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن "مكي" على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير"، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

 

المعلم

يجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية "معلم" وذلك لكونه تاجر سمك في أحد الأسواق، وهو الأمر الذي يتسبب بدخوله في العديد من الصراعات مع كِبار التجار، لتتصاعد أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

 

بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا وتجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدي وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدي وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

 

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها علي لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائي إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا إجراء عملية نقل نقي العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق أنسجة الأب الذي كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

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