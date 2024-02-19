ضبط 899 طن سلع تموينية في السوق السوداء بالمحافظات    

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وأسفرت عن ضبط 749 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (889 طن سلع تموينية أبرزها"125 طن دقيق، 105 طن أرز، 42 طن سكر، 184 طن أعلاف حيوانية" – 67 ألف لتر مواد بترولية – 41 ألف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.