الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"معا نستطيع".. "مستثمرى العاشر" تلتقي مسئولي المالية لحل مشكلات المستثمرين

مستثمري العاشر
مستثمري العاشر

تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لدعوة المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الجمعية العمومية لحضور ملتقى موسع تحت عنوان “معا نستطيع”؛ لمناقشة جميع مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية.

سمير عارف: خطة طموحة لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإيجاد حلول فورية للمستثمرين

ويٌشرف على تنظيم الملتقى لجنة الصناعة والاستثمار بالجمعية والتى تترأسها الدكتورة هدى يسى والتى طالبت جميع رجال الصناعة بالمدينة، الحضور من أجل التكاتف لحل جميع المشكلات والتحديات التى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما على حلها عبر الربط الدائم مع أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدي يسي، إن فعاليات الملتقى تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 25/2/2024 فى الساعة 12 ظهرا بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.

ودعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للحضور كلا من الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومحمد كشك رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت أن مجتمع الأعمال يواجه مجموعة متنوعة من المشاكل التي يمكن حلها بواسطة استراتيجيات وأدوات مختلفة هنا بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لحل بعض المشاكل الشائعة في مجتمع الأعمال مع مسئولين حيث تم وضع خطة استراتيجية محكمة تحدد الأهداف والرؤية والمبادئ التوجيهية للمؤسسة.

وأشارت إلى أن يجب تعزيز التواصل الفعال والتفاعل بين أعضاء مجتمع الأعمال الوزرات المعنية لتحسين التواصل عبر القنوات الداخلية والاجتماعات العادية وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار والتجارب. 

مستثمري العاشر معنا تسطيع متلقي مشكلات مسئولي المالية

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سمير عارف: خطة طموحة لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإيجاد حلول فورية للمستثمرين

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