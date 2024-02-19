محمدٌ النبي وعليٌّ الوصي

هذا ما رأيته مكتوبًا على أحد جدران مسجد أمير المؤمنين ( الامام علي ) الامام المرتضى وباب العلم كرم الله وجهه وامام العتبة العلوية المقدسة في مدينة ( النجف الاشرف ) التي ترحب بزائريها بعبارة تقول ( اهلا بكم في مدينة الامام علي كرم الله وجهه ) و( السلام عليك يا علي الاكبر ) والجمع ما بين محمد وعلي في جملة واحدة رد قاطع جامع مانع لنفي ما يروج له -عن عمد او عن جهل - بأن من يوالي عليا لا يحب محمدًا !

و يزيدنا الجهلاء من قصائد القبح بيتًا فيدعون ان محبي عليًا كفارًا مارقين ! وانهم يدعون بألوهية علي ! او انهم يقولون أن الرسالة قد نزلت خطأ على سيدنا النبي ! وكل هذا الهراء وكل تلك الاتهامات المجانية تتلاشى عندما نقترب من الحقيقة ونراها رؤيا العين .. ودعونا الان من الكارهين فحب علي يطغى ويسمو على كل صنوف الجهل لذلك جعل المحبون مدينةً بالكامل تتبع الجمهورية العراقية تعلن وتقر وتفخر حتى اخر الزمان بانها مدينة ( الامام علي ) الذي لم يخلق مثله في الدنيا أجمعها فكما قال النبي - وينكر أقواله تلك المتشددون - ( عنوان صحيفة المؤمن حب علي )و صدق الشافعي الذي نسج لآل البيت قصيدةً تقول أحد أبياتها ( حبكم آل البيت فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ).

لذلك عبر المحبون عبر الأزمنة عن حبهم وموالاتهم وولههم بالامام المثال بعبارات وقصائد واشعار يقول بعضها ان الفرج وقضاء الحوائج يكون لمن أحب عليًا وتجد في مسجده بيتًا من الشعر يقول ( يا شاكيًا كرب الزمان وحزنه يا غارقًا في الهم أعيته الحجج ده عنك أبوابًا تريد سلكها واقصد عليًا سالكًا باب الفرج ) ولم لا فعليًا هو الشاعر والخطيب المفوه المعشوق في كل الدنيا وان كان العشق يتجلى ويتحدث عن نفسه في بلاد الرافدين.

فنهر الفرات الذي يطمع الصهاينة ان تكون حدودهم من نيلنا في مصر لفرات العراق يمر بمدينة النجف الاشرف ومدينة كربلاء وهذا ما يفسر - في رأيي - مقولة الصهيونية ورغبتها الاكيدة في السيطرة على مقدساتنا ( نيلنا المقدس ) وفرات علي الذي يمر بمدينته والمدينة الحزينة التي شهدت مقتل ( أبو عبدالله الحسين) وهو شهيدنا وشهيد الانسانية وسيدًا للشهداء ولشباب اهل الجنة والذي استشهد حقدًا وغدرًا وحسدًا وذبح وهو يظمأ لشربة ماء وحوله نهر الفرات كله ! ذلك النهر الذي تحول مرة للون الاسود بفعل ما مارسه المغول من حرق للكتب ورميها فيه ! ومرة للون الاحمر بعد معركة ( أليس ) او معركة ( نهر الدم ) وما مورس فيها من ذبح ! وعندما حاول العباس شقيق شهيدنا ان يأتيه بشربة الماء قطع المبغضون يداه لذلك يكتب المحبون على كل عتبة ماء يتبرعون بها في المدينة الحزينة ( اشرب وتذكر ظمأ الحسين ) وهكذا صار الحسين حجة الله علينا وابن حجته الامام المرتضى وقيل من بعدها ان (من احب الله أحب حسينًا ).

و بالطبع ما شهدته المدينتين من مآسي واستشهاد جعل لهما مكانة خاصة ليس فقط في بلاد الرافدين بل في بلاد وقلوب العاشقين في كل ربوع الارض.. أما من يعترض على ما يصدر عن العاشقين من ممارسات يراها المعترض لا تخضع للعقل أو المنطق فهل للحب منطق ؟ فالعشق من مواصفاته انه نوع أو ضرب من الجنون وتاريخ العاشقين ملىء بهذا الجنون.. فهنالك من انتحر ومن قتله حبه.. ومن قطع اذنه وأراق دمائه بنفسه من اجل من يحبها وقدم أذنه هديةً او قربانًا لحبيبته ! واقصد هنا بالطبع الفنان التشكيلي العالمي ( فان جوخ ) فهل يمكن لوم او تفسير ما فعله (فان جوخ ) في نفسه بنفسه وانه آذى نفسه ولم يؤذي أحدًا غيره ؟! فإن وجدتم تفسيرًا او تبريرًا لما لا يمكن تفسيره او تبريره ابغضوا ما يفعله المحبين من اجل علي والحسين أما اهل الشام فيقولون وبمنتهى الحب والاريحية لمن يحبونهم ( تقبرونا ) !! وكي لا تفهم كلماتي او تؤول بشكل خاطىء فما سبق لا يعد تبريرا او تفسيرًا وليس بالطبع تشريعًا لافعال او جنون المحبين ولا أدعو لاي ممارسات خارج حدود العقل او المنطق وربما ايضا لا أوافق على الكثير من تلك الممارسات ولا أفعلها بنفسي ولا أدعو إليها لكن وفي نفس الوقت علينا استيعاب ان هنالك اشياء في حيواتنا وفي نفسيات البشر ( غير المتطابقين ) حتما لا تبرر ولا تفسر وعلينا ان نكتفي بأنفسنا وان لا نفعل ما يفعلونه ونراه غير مبررًا دون الحكم عليهم او ادانتهم او اتهامهم او تكفيرهم.. فضماننا لحرياتنا وحيواتنا هو ان نضمن لهؤلاء العاشقين حيواتهم وحرياتهم وان ندعهم يعبرون ويمرون في سلام وهذا ما يعرف بقبول الاخر وهو تحديدًا ما أقصده وما أصبو إليه لحقن الدماء ووقف الخلاف و التطاحن ومنع التمييز والتصنيف والقتل على الهوية وتسديد ضربة قاضية للطائفية والشقاق بدلا من ان تقضي تلك الطائفية علينا وعلى بلادنا وعلى حضاراتنا وعلى الاخضر واليابس.. وهنا يحضرني قول أمير الشعراء ( أحمد شوقي ) ( وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي ) ولو كان أمير الشعراء على قيد الحياة الان للاقى مصير موسيقارنا ( محمد عبدالوهاب ) وغيره ممن رفعت ضدهم قضايا وكفروا ! فموسيقار الاجيال (محمد عبدالوهاب) كفر وأراد البعض محاسبته وسجنه بعد اغنيته الشهيرة ( من غير ليه ) بسبب بيت شعري فيها يقول ( جينا الدنيا ما نعرف ليه ) ! و بالفعل عبارة ( من غير ليه ) تفسر ما لا يفسر.. والحب والجهل لا يفسرا أيضًا ! فليدع اذن الجاهلون جهلهم جانبًا فجعلهم لا يفسر وسيعيي من يداويه ! كما لا يمكن تفسير او تبرير أحوال العاشقين وعدم مقدرتهم على التحكم في عشقهم وما يصدر عنهم من افعال مدفوعة بذلك العشق الذي لا يبرر ولا يفسر.