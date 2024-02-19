حبس سائق وشريكه 15 يومًا لبيعهما عملات مزيفة بالقاهرة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين بترويج العملات الأجنبية المزيفة، آخر 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط سائق ومتهم أخر بدائرة شرطة ثالث مدينة نصر، عقب إصدار إذن من النيابة العامة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهما على كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات، عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

بفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.