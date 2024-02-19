الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سائق وشريكه 15 يومًا لبيعهما عملات مزيفة بالقاهرة

حبس سائق
حبس سائق

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين بترويج العملات الأجنبية المزيفة، آخر 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط سائق ومتهم أخر بدائرة شرطة ثالث مدينة نصر، عقب إصدار إذن من النيابة العامة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهما على كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات، عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" -  جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

بفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.

قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر العملات الاجنبية شرطة ثالث مدينة نصر تزوير العملات

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

بعد خروجها من السجن.. رحلة حنين حسام من "تيك توك" للزنزانة

عاجل.. حرب غزة تهوى باقتصاد إسرائيل 19.4%

الداخلية ضبطت المتهمين في 24 ساعة.. ملابسات مقتل "يمني" داخل شقته في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبي وعليٌّ الوصي

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟