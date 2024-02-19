الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما 2024.. أعمال أدبية ترى النور على شاشة رمضان

بوستر مسلسل جودر
بوستر مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)

يشهد موسم رمضان 2024 العديد من المسلسلات المأخوذة من أعمال أدبية مختلفة ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الماراثون الرمضاني 2024، نستعرضها في السطور التالية:

جودر (ألف ليلة وليلة)

يشارك ياسر جلال في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله "جودر" أحد الأعمال الفنية، المُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أقل من شهر على انطلاق الشهر المبارك. 

يتناول العمل قصة شهر زاد وشهريار ويأتي المسلسل  في 15 حلقة ومن المقرر أن يعرض عبر منصة واتش إت، إضافة إلى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان ياسر جلال عن الاسم الجديد «جودر» عبر صفحتها على إنستجرام الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2024، بعدما تم تغيير اسمه من "ألف ليلة وليلة".

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الفانتازيا، حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

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صيد العقارب

بطولة غادة عبد الرازق تدور قصته في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر.

المسلسل مأخوذ من رواية "الأب الروحى" تأليف الكاتب الأمريكى ماريو بوزو وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

إمبراطورية ميم

“إمبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم إمبراطورية ميم كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت دليل على حبهم له وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

عتبات البهجة

المسلسل نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية التي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو تحول درامي لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل.

ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

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