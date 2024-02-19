بعد تصدرها قائمة فوربس لأقوى القيادات النسائية.. من هي منى ذو الفقار؟

تصدرت منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، قائمة فوربس لأقوى القيادات النسائية لهذا العام.

من هي منى ذو الفقار؟

هي ابنة الفنان صلاح ذو الفقار وشقيقة رجل الأعمال أحمد ذو الفقار، تشارك في صياغة مشروعات قوانين جديدة وتطوير القوانين الحالية المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية؛ وهي مدافعة نشطة عن حقوق الإنسان والنساء، على المستويين المحلي والدولي، وتعمل جاهدة في حملة من أجل قانون جديد للأسرة، وتحديث البيئة القانونية في مصر، ولمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل، وحصلت منى ذوالفقار على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، وماجستير قانون من جامعة المنصورة عام 1980 .

وتقلدت منى ذو الفقار عدة مناصب منها:

شريكة ورئيسة مجلس الإدارة - مكتب الشلقاني للمحاماة، 2006-2009.

مؤسسة ورئيسة اللجنة التنفيذية، مكتب ذو الفقار وشركاه، 2009 حتى الآن.

نائب رئيس اللجنة الاستشاريه بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

عضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

رئيس مجلس الإدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة.

عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

رئيس الجمعية النسائية لتحسين الصحة.

رئيس مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

رئيس المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي.

عضو المجلس القومي للمرأة (2000-2006).

عضو مجلس إدارة منظمة الاتصالات الدولية للسكان.

عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، بتعيين من رئيس الوزراء المصري في الفترة ما بين 2000 - 2003 .

عضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكى.

عضوة المجلس الإستشارى للبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عضوة ونائبة رئيس المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

عضوة مجلس الأمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.

رشحت لتولي لتولي وزارة «حقوق الإنسان وخدمه السكان» في حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.

عضوة في جبهة الإنقاذ.