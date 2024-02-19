الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بعد تصدرها قائمة فوربس لأقوى القيادات النسائية.. من هي منى ذو الفقار؟

منى ذو الفقار
منى ذو الفقار

تصدرت منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، قائمة فوربس لأقوى القيادات النسائية لهذا العام.

أقوى سيدات الأعمال.. من هى ريم أسعد التى اختارتها مجلة فوربس؟

من هي منى ذو الفقار؟

هي ابنة الفنان صلاح ذو الفقار وشقيقة رجل الأعمال أحمد ذو الفقار، تشارك في صياغة مشروعات قوانين جديدة وتطوير القوانين الحالية المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية؛ وهي مدافعة نشطة عن حقوق الإنسان والنساء، على المستويين المحلي والدولي، وتعمل جاهدة في حملة من أجل قانون جديد للأسرة، وتحديث البيئة القانونية في مصر، ولمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل، وحصلت منى ذوالفقار على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، وماجستير قانون من جامعة المنصورة عام 1980 .

وتقلدت منى ذو الفقار عدة مناصب منها:

شريكة ورئيسة مجلس الإدارة - مكتب الشلقاني للمحاماة، 2006-2009.

مؤسسة ورئيسة اللجنة التنفيذية، مكتب ذو الفقار وشركاه، 2009 حتى الآن.

نائب رئيس اللجنة الاستشاريه بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

عضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

رئيس مجلس الإدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة.

عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

رئيس الجمعية النسائية لتحسين الصحة.

رئيس مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

رئيس المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي.

عضو المجلس القومي للمرأة (2000-2006).

عضو مجلس إدارة منظمة الاتصالات الدولية للسكان.

عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، بتعيين من رئيس الوزراء المصري في الفترة ما بين 2000 - 2003 .

عضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكى.

عضوة المجلس الإستشارى للبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عضوة ونائبة رئيس المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

عضوة مجلس الأمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.

رشحت لتولي لتولي وزارة «حقوق الإنسان وخدمه السكان» في حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.

عضوة في جبهة الإنقاذ.

منى ذو الفقار فوربس قائمة فوربس صلاح ذو الفقار مكتب الشلقاني للمحاماة

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"..وتعرف على رائدات قائمة فوربس

مَن هى داليا إبراهيم التي اختارتها "فوربس" ضمن أقوى 100 سيدة؟

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

بعد خروجها من السجن.. رحلة حنين حسام من "تيك توك" للزنزانة

عاجل.. حرب غزة تهوى باقتصاد إسرائيل 19.4%

الداخلية ضبطت المتهمين في 24 ساعة.. ملابسات مقتل "يمني" داخل شقته في الجيزة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبي وعليٌّ الوصي

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟