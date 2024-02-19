الزراعة تفتتح ورشة عمل حول مبادرة "الـ100 مليون شجرة"

شهد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، افتتاح ورشة عمل بعنوان "مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة" اليوم الاثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤.

وشهد الحدث الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة - مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور رمضان محمد - وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، والدكتورة مها فاروق محمد - رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات.

أوضح الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، أن توصيات الورشة تضمنت ضرورة العمل على اعتماد قانون التشجير لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة والتي لها دور في تنفيذ المبادرة.

كما أكد على ضرورة وضع خطط للتنفيذ وإنشاء المشاتل، واختيار الأنواع المناسبة، ووضع مواصفات الشتلات المطلوبة حسب مواقع الزراعة.

وأشار إلى أهمية تشجير القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالطرق العلمية الصحيحة، وبالأنواع الشجرية الملائمة لكل نطاق بيئي، مع مراعاة تلبية احتياجات المجتمع الموجود به. كما دعا إلى زراعة أحزمة شجرية واقية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، ولحماية المجتمعات العمرانية والزراعية من الأتربة والغبار، ولخفض درجات الحرارة وزيادة نسبة رطوبة الهواء الجاف.

وأكد على أهمية زراعة الغابات على مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج، لامتصاص غازات الاحتباس الحراري، وللتخلص الآمن لمياه الصرف، ولتقليل واردات الأخشاب وتشغيل العمالة لتقليل البطالة.

وقامت الدكتورة هند عبداللاه مديرة المعمل، بافتتاح البرنامج التدريبي المتخصص في (طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية)، والمقرر أن يستمر لمدة ٥ أيام متتالية، بإجمالي 25 ساعة تدريبية عملية ونظرية. يشمل البرنامج عدة مواضيع هامة، منها مقدمة عن مسببات الأمراض الغذائية، وتقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، والطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية في العينات الغذائية والبيئية، وطرق التعقيم وإعداد وسائل التغذية، وطرق العد البكتيري الكلي، والطرق الميكروبيولوجية لفحص السالمونيلا، والطرق الميكروبيولوجية لفحص الليستريا.