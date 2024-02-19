موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية استغلالها

ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة لدى المسلمين وورد في فضلها الكثير من الاحاديث النبوية الشريفة، لذا يهتم المسلمون بزيادة الطاعات فيها وقيام ليلها، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ليلة النصف من شعبان 2024.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 فبراير 2024، ويُمكن صيام يوم النصف من شعبان يوم الأحد 25 فبراير 2024.

ما الذي يجب فعله في ليلة النصف من شعبان؟

وردت أحاديث نبوية كثيرة تتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان فيها تُغفر الذنوب، وتُرفع الأعمال، وتُكتب الأقدار، ويمكن للمسلم إحياء ليلة النصف من شعبان باتباع الآتي:

بعد صلاة مغرب يوم السبت قم بالتسبيح والاستغفار حتى صلاة العشاء.

ومن الممكن أن تنام بعد صلاة العشاء لساعتين وتقوم الليل.

بعد الاستيقاظ تناول طعام السحور وتوضى ويمكنك تجهيز مكان في البيت بعيد عن باقي أفراد الاسرة لتصلي فيه.

وابدأ الصلاة بركعتين، وزدهم تباعًا، ف القيام عدد ركعاته غير محدودة بس النبي صلي الله عليه وسلم كان بيصليهم 11 ركعه مثني مثني ويختم بركعة.

قراءة القرآن من سورة الملك لأخر القرآن.."جزء عم، وتبارك"

الدعاء بخيري الدنيا والآخره ومنها " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار"

نظل نردد أدعية الاستغفار حتى قبل الفجر بربع ساعه علشان نُكتب من "المستغفرين بالاسحار".

ثم تصلي الفجر الفجر جماعة '، وبعدها ردد " لا إله الا الله وحده لا شريك له له للملك وله الحمد يحي ويميت وهو علي كل شئ قدير".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة، أن تغفر لي ذنوبي، وأن تُفرج همي، وأن تُقضي حاجتي، وأن تُصلح شأني، وأن تُعافيني من كل سوء، وأن تُرزقني من فضلك الواسع".

هل صحيح ان الاعمال ترفع في النصف من شعبان؟

روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث حسنه الألباني.