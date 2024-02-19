لبيب: زيارة مجلس الأهلى للزمالك تُرسى مبادئ الرياضة الحقيقية دون تعصب
عبر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ترحيبه بمجلس إدارة الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب.
وأضاف رئيس نادي الزمالك:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية دون تعصب".
وتابع: “كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة”.
وقال لبيب : "الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".
وقال رئيس الزمالك:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".
وتابع لبيب قائلاً:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسئول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ آخر".
واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسئولي نادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء رحمة الله عليه".