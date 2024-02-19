دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

وصل مجلس إدارة نادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة في زيارة ودية تلبية للدعوة التي قدمها مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان في استقبال مجلس نادي الأهلي، حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر، نائب الرئيس، ونيرة الأحمر وهاني شكري، وحسام المندوه، ومحمد طارق، أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ووصل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، لمقر نادي الزمالك برفقة كل من: "طارق قنديل، حسام غالي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد شوقي، محمد سراج الدين، أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق، وتبادل الحديث مع حسين لبيب، رئيس الزمالك.

ووقف الحاضرون دقيقة حدادا في بداية الجلسة حدادًا على روح العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية قبل أسبوعين.

ووضع مجلس الزمالك باقة من الورود على المقعد المخصص لنائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، في تكريم للعامري فاروق.

وأهدى حسين لبيب، رئيس الزمالك، محمود الخطيب، رئيس الأهلي، درع نادي الزمالك، وبادله الأخير بإهدائه درع القلعة الحمراء.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، أمس الأحد، عن أنه سيقوم بزيارة نادي الزمالك اليوم الإثنين؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.