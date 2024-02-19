النيابة تحقق فى اتهام هبة قطب بالتعدى على سيدة فى أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية بالتعدي على سيدة بالسب والشتم وتهشيم سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة؛ لبيان حقيقتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول سبب الخلاف بين الدكتورة هبة قطب والسيدة مقدمة البلاغ.

وحددت النيابة جلسة لسماع أقوال مقدمة البلاغ في اتهامها للدكتورة هبة قطب بالتعدي عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات في سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف.

وحررت ربة منزل، أمس الأحد، محضرًا ضد الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، واتهمتها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وذلك بقسم أكتوبر أول، وتحرر محضر بالواقعة.