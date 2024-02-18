الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تتهم الدكتورة هبة قطب بالتعدى عليها فى أكتوبر

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

حررت ربة منزل، اليوم الأحد، محضرًا ضد الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، واتهمتها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وذلك بقسم أكتوبر أول، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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تلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بأكتوبر، بلاغًا يفيد فيه حضور «دينا. م»، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة في كمبوند سكني بدائرة القسم، إلى ديوان القسم وحررت محضرًا تتضرر فيه من الدكتورة هبة قطب، قائدة سيارة ملاكى، لقيامها بالاصطدام بسيارة الأولى، وإحداث كسر بها بالاكصدام الخلفى، وتعدت عليها بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابتها، وتولت النيابة التحقيق.

الدكتورة هبه قطب أكتوبر هبه قطب السب والشتم قسم أكتوبر أول

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