ضرب واتهامات متبادلة.. مشاجرة بين ابنة هبة قطب وموظف بالشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مشاجرة نشبت بين دينا هشام نجلة الدكتورة هبة قطب، مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وان، لخلاف على أولوية المرور.

وتبين من التحريات ان المشاجرة تطورت إلى تعدي "دينا" على الموظف واتهمته بالتعدي بالضرب على والدتها وصفعها على وجهها.

واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد وتبادل الموظف الاتهامات مع ابنة هبة قطب حيث اتهمها بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيارته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان.

وذكر مقدم البلاغ أن الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية كانت موجودة وقت المشاجرة ولم تمنع ابنتها من التعدي على مقدم البلاغ.

تم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيبة العامة بالشيخ زايد للتحقيق.