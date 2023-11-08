الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضرب واتهامات متبادلة.. مشاجرة بين ابنة هبة قطب وموظف بالشيخ زايد

هبة قطب وابنتها
هبة قطب وابنتها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مشاجرة نشبت بين دينا هشام نجلة  الدكتورة هبة قطب، مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وان، لخلاف على أولوية المرور.

وتبين من التحريات ان المشاجرة تطورت إلى تعدي "دينا" على الموظف واتهمته بالتعدي بالضرب على والدتها وصفعها على وجهها. 

txt

حبس سائق بتهمة قتل فتاة خلال مشاجرة بالصف

txt

مشاجرة فى الإسماعيلية تنتهى بوفاة شخص وإصابة آخرين

واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد وتبادل الموظف الاتهامات مع ابنة هبة قطب حيث اتهمها بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيارته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان.

وذكر مقدم البلاغ أن الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية كانت موجودة وقت المشاجرة ولم تمنع ابنتها من التعدي على مقدم البلاغ.

تم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيبة العامة بالشيخ زايد للتحقيق. 

ابنة الدكتورة هبة قطب هبه قطب مشاجرة الدكتورة هبه قطب هايبر وان الجيزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام بيراميدز

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

ضرب واتهامات متبادلة.. مشاجرة بين ابنة هبة قطب وموظف بالشيخ زايد

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين