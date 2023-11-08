حبس سائق بتهمة قتل فتاة خلال مشاجرة بالصف

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة سيدة أثناء مشاجرة وتراشق بالحجارة في منطقة الصف.

وتبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات، باستقباله جثة ربة منزل مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح قطعي بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل متوفاة و4 من أهليتها، طرف ثان سائق و5 من أهليته جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة.

وألقى خلالها السائق حجرا تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.