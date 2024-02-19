الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

"الصرع... الجديد في التشخيص والعلاج"، ندوة بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "الصرع... الجديد في التشخيص والعلاج"، تحت رعاية الدكتور  علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور   هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، وقد لاقت الندوة اهتمامًا كبيرًا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

شارك في الندوة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في علم الأعصاب والطب النفسي: أ.د يسرى أبو النجا عبد الحميد، أستاذ المخ والاعصاب والطب النفسي، وأ.د مها علي محمد، أستاذ المخ والاعصاب والطب النفسي  والدكتورة  آية طه محمد السيد، مدرس المخ والاعصاب والطب النفسى.

تناولت الندوة محاضرات وعروض توعوية حول تأثيرات مرض الصرع على المرضى وأسرهم والمجتمع، وتم استعراض آخر التطورات في تشخيص وعلاج هذا المرض.

وركزت الندوة على كيفية التعرف على مرض "  الصرع  " والعلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للتعامل معه. وتم التطرق إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في تشخيص المرض وآخر التطورات في عمليات العلاج، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

جدير بالذكر أن الندوة جزءًا من الجهود المبذولة من قبل كلية الطب بجامعة عين شمس في توعية الجمهور وتثقيفه حول القضايا الصحية الهامة، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

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الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى فى ضيافة جامعة عين شمس

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رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد إيست لندن

وفي سياق آخر استضافت جامعة عين شمس الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذى يضم جامعات: "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية من المقرر أن تكون فى بداية مارس المقبل لتمثل باكورة فعاليات التعاون المشترك بين جامعات التحالف. 

أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس كلية الطب علم الأعصاب الصرع المستشفيات الجامعية

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