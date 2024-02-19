ضبط 16 طن أعلاف و14 طن ذرة مجهولين المصدر بمصنعين في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة تفتيش مُكبرة على منطقة برج العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من مصانع الأعلاف والمواد الكيماوية.

خامات مجهولة المصدر بمصنعي أعلاف

أسفرت الحملة عن ضبط مصنعي أعلاف، لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وأخرى غير مدون عليها أي بيانات، كما تم التحفظ على 20 طن كسب فول صويا مجهولة المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، بالإضافة إلى 16 طن إضافات الأعلاف متنوعة مجهولة المصدر و2000 كجم مضاد للسموم مجهول المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، وكذلك 14 طن ذرة صفراء غير مدون عليها بيانات الصلاحية.

ضبط 8 أطنان مسحوق عظام محظورة في مصنع بويات

وفي الإطار ذاته، تم ضبط مصنع مواد كيماوية تستخدم في الدهانات والبويات خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على 5طن مسحوق عظام محظور حيازته واستخدامها دون ترخيص و3 أطنان مسحوق أظافر حيوانات مجهول المصدر.

حملات رقابية على الأسواق والمحال

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع بمختلف الأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

وأشار "الشريف" إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وضبط ومصادرة السلع.