الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 16 طن أعلاف و14 طن ذرة مجهولين المصدر بمصنعين في الإسكندرية

اعلاف مجهولة المصدر
اعلاف مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة تفتيش مُكبرة على منطقة برج العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من مصانع الأعلاف والمواد الكيماوية.

خامات مجهولة المصدر بمصنعي أعلاف 

 أسفرت الحملة عن ضبط مصنعي أعلاف، لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وأخرى غير مدون عليها أي بيانات، كما تم التحفظ على 20 طن كسب فول صويا مجهولة المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، بالإضافة إلى 16 طن إضافات الأعلاف متنوعة مجهولة المصدر و2000 كجم مضاد للسموم مجهول المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، وكذلك 14 طن ذرة صفراء غير مدون عليها بيانات الصلاحية.

ضبط 8 أطنان مسحوق عظام محظورة في مصنع بويات

وفي الإطار ذاته، تم ضبط مصنع مواد كيماوية تستخدم في الدهانات والبويات  خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على 5طن مسحوق عظام محظور حيازته واستخدامها دون ترخيص و3 أطنان مسحوق أظافر حيوانات مجهول المصدر.

حملات رقابية على الأسواق والمحال

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع بمختلف الأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

وأشار "الشريف" إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وضبط ومصادرة السلع.

مديرية التموين برج العرب مصنع أعلاف مجهولة المصدر حملات الرقابة على الأسواق

مواد متعلقة

«تموين الإسكندرية» يشن حملات موسعة على أنحاء المحافظة لضبط المخالفات

تموين الإسكندرية: 240 محلًا شارك فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

تموين الإسكندرية يشن حملات علي مصانع اعلاف السمك والحيوانات والدواجن ومتابعة الأسواق

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو