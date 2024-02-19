الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب": دور تاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور تاريخي غير مسبوق في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يعكس الجهود المصرية الرامية لحل القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تقوم بدور تاريخي لدعم القضية مساندة الأشقاء الفلسطينين، ورفض الجرائم البشعة التى يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أهل فلسطين، ورفضها القاطع لتصفية القضية تحت أي مسمى، واستطاعت مصر بفضل جهودها أن تحشد رأى عام عالمى لرفض التهجير وعدم تصفية القضية بالتهجير القسرى، ولهذا تقوم مصر بدور غير مسبوق عبر التاريخ فى دعم ومساندة القضية قلبًا وقالبًا.

واستكمل النائب عمرو القطامى: "مصر سبق وحذرت ولا تزال من خطورة ما يقوم به جيش الاحتلال من ممارسات غاشمة وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطينى، وأن هذا الصراع سيحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ولهذا حل القضية أمر وجوبي لعدم دخول المنطقة في صراع دائم، وذلك من خلال دبلوماسية راعت من خلالها إعلاء صوت العقل وعدم المساس بسياسة واستقلالية الدول".

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي عدم الوقوف صامتًا حيال الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين أكثر من ذلك، وعدم إزدواجية المعايير والكيل بمكيالين في القضايا المشابهة، خاصة وأن جيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الشعب الأعزل.

على صعيد أخر، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، والاستثمار الزراعى من الملفات الحيوية التى تساهم بقوة فى دعم وتحقيق الأمن الغذائى، حيث يساهم الاستثمار الزراعي فى الناتج القومي من 10 إلى 15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال المقومات والموارد التى تمتلكها مصر فى القطاع الزراعى على وجه التحديد.

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