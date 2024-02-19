الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نقيب الغزل والنسيج: العمال هم أحد أعمدة الصناعة فى مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بإحدى شركات كفرالدوار للغزل والنسيج، برئاسة أحمد الشرنوبي نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية، دورتها التدريبية والتي نظمتها بمقر أكاديمية التنمية البشرية التابعة للنقابة العامة للغزل والنسيج بمدينة جمصة، تحت عنوان "تنمية مهارات القيادات النقابية العمالية".

من جانبه، قال أحمد الشرنوبي، نائب رئيس النقابة العامة، إن هذه الدورات تأتي في إطار خطة النقابة العامة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية للعاملين بشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، والتي خصصتها للقيادات النقابية والعمالية حول تنمية مهارات القيادات النقابية والعمالية في المرحلة المقبلة، بهدف التوعية والتثقيف وتنمية المهارات القيادية والذاتية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، في كلمته للمشاركين، إن العمال هم القطاع الاستراتيجي وأحد أعمدة الصناعة في مصر، وهم كانوا ما زالو على مدار التاريخ من صناع مجد هذا الوطن العظيم.

وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة العامة تقوم بدورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات، مضيفًا أننا سنواصل رفض كل ما ينتقص من حقوق العمال، ويهدد هذه الصناعة الوطنية، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "الشرنوبي" بالدور الذي يقوم به رئيس النقابة العامة بمتابعة مشاكل العاملين والتوجيه نحو الإجراءات المناسبه لحلها، قائلًا إن عبدالفتاح إبراهيم أخذ على عاتقه زمام المبادرة وأجرى الكثير من الاتصالات والمباحثات، وأرسل خطابات لكل الجهات المعنية لإدراج العمال بحزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس.

وهنأ المشاركون رئيس النقابة العامة بمناسبة تكريمه من قبل الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود الاستثنائية ومساهمته النبيلة مع جميع العاملين بالقطاع خلال الانتخابات الرئاسية، والتي كتبت فصلًا جديدًا في تاريخ مصر، واعتبر المشاركون تكريم رئيس النقابة العامة هو عزة وفخر لكل عامل بقطاع الغزل والنسيج.

كما تناولت المحاضرات في مناقشتها التثقيف والتوعية بأهمية دور مصر الريادي والإصلاحات الاقتصادية، وقدرة الدولة المصرية على مواجهة ذلك، وكذا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وبما يحفظ للوطن أمنه واستقراره. 

واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع الشهادات على المشاركين، وحرص المشاركون على توجيه برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته الكبيرة، من أجل الدفاع عن الأمن القومي للوطن وكذلك على قاطرة التنمية التي تشهدها ولا تزال تشهدها مصر منذ سنوات، مؤكدين رفضهم للدعوات المشبوهة التي من شأنها زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

اللجنة النقابية للعاملين كفر الدوار للغزل والنسيج رئيس النقابة العامة أحمد الشرنوبي نائب رئيس النقابة العامة كبس القطن النقابية

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