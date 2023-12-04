الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الأسبوع الدعوى.. أوقاف مطروح: 100 مسجد تتحدث فيه الأئمة عن الثقة فى الله

وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح في المسجد

عقدت مديرية أوقاف مطروح الأسبوع الدعوي بــ ١٠٠ مسجد بعد صلاة العشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء وقيادات المديرية والأئمة المتميزين. 

 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن عقد الأسبوع الدعوي بإدارة أوقاف غرب مطروح وبدأت فعاليات الأسبوع الدعوي بعشرين مسجدًا بعد صلاة العشاء بنطاق مدينة مطروح ونجوعها التابعة لمركز مطروح بمناطق القصر والأبيض وأم الرخم ووادي الرمل ووادي ماجد والشولحي والحلازين.


 وأقيمت بالإدارة أيضًا بمسجد سيدي العوام فعاليات جلسة المقرأة النموذجية عقب صلاة الظهر  وبإدارة شرق مطروح أقيمت فاعليات الأسبوع الدعوي أيضًا بعشرين مسجدًا موزعة بين نطاق المدينة وخارجها بمناطق رأس الحكمة وكشوك عميرة وأطنوح وسيدي حنيش وغيرها من المناطق النائية.


وأضاف انه في إدارة أوقاف الحمام بوابة مطروح الشرقية تعددت فيها فعاليات الأسبوع الدعوي لتشمل أيضًا عشرين مسجدًا، كما عقدت الفعاليات بإدارة الضبعة والعلمين وسيوة في عشر مساجد بكل إدارة بجانب ما أقامته إدارة أوقاف العلمين من ندوات دينية عن العنف ضد المرأة بعدة مدارس من مدارس مدينة العلمين.

 

وأشار إلى أنه في الإدارات الغربية بالسلوم وبراني والنجيلة عقدت الفعاليات بخمسة مساجد في كل إدارة لتشمل خطة المديرية ١٠٥ مسجدًا، غير أداء كل إمام في مسجده منفردا ليتحدث الجميع بلسان واحد عن الثقة في الله وقت الأزمات والتى يحتاجها المؤمن وقت الأزمات حيث يعمل كل ما في طاقته وثقته في الله لا تهتز وتوكله على الله لا يغيب { إِن یَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن یَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِی یَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡیَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ }

 

وتابع " لن يحدث أمر في أرض الله إلا بقدره وحكمته { وَإِن یَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرࣲّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥۤ إِلَّا هُوَۖ وَإِن یَمۡسَسۡكَ بِخَیۡرࣲ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرࣱ } شعار المؤمن ما قاله نبينا " إِنَّ الله مَعَنَا "والثقة في الله عز وجل من أكبر عوامل السعادة والنصر في الحياة الدنيا والفلاح والسعادة في الآخرة وهو ما ينبغي أن تربى عليه الأجيال حتى تقوى في نفوسهم العزيمة والإرادة والإصرار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يا غُلامُ إنِّي أعلِّمُكَ كلِماتٍ، احفَظِ اللَّهَ يحفَظكَ، احفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تجاهَكَ، إذا سأَلتَ فاسألِ اللَّهَ، وإذا استعَنتَ فاستَعِن باللَّهِ، واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ، ولو اجتَمَعوا على أن يضرُّوكَ بشَيءٍ لم يَضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ.

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