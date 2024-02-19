بعد قليل.. نظر محاكمة متهم بقضية "خلية اللجنة الإعلامية"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بعد قليل، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين بقضية خلية اللجان الإعلامية.

المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كما ذكر أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.