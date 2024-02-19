الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بمنيا القمح

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخصان مصرعهما، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخر بإصابات بالغة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين، بطريق منيا القمح شلشلمون بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.

وكانت بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين، بطريق منيا القمح شلشلمون بدائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بإصابات متنوعة.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيقات، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

حادث تصادم سيارة ميكروباص طريق منيا القمح الأجهزة الأمنية بالشرقية مستشفى منيا القمح المركزى

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