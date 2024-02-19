الإثنين 19 فبراير 2024
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سمير مرقص لـ"الشاهد": الشخصية المصرية تستجيب للتحديات لكن بطريقتها

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن جائحة كورونا أثبتت أن الشخصية المصرية تستجيب للتحديات لكن بطريقتها.

وأضاف “مرقص”، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذه خلطة المصري ستجده يلتزم لكن لا يلتزم، المصري رأى أشكالًا وألوانًا من الوقائع على مدار سنوات طويلة وهذا يتم استخلاصه بشكل أو بآخر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد سمير مرقص محمد الباز اكسترا نيوز الشخصية المصرية

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