إبراهيم درويش: الزراعة الذكية سوف يكون لها دورا كبيرا في توفير المحاصيل الغذائية للمواطنين

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل زراعة المنوفية، إن التغيرات المناخية أثرت على الزراعة بصورة كبيرة، كما أن الحروب العالمية وقلة الإمدادات الغذائية العالمية ساهمت في قلة الأمن الغذائي في ٥٧ دولة.

إنتاجية المحاصيل الزراعية



وأكد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ٦٠٠ مليون نسمة على عام ٢٠٣٠ في عالم سوف يعانون بصورة كبيرة من الجوع نتيجة إنخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.

التحديات الخارجية



وأضاف في حديثه، أن الزراعة الذكية سوف يكون لها دورا كبيرا في توفير المحاصيل الزراعية بكثرة لمواجهة التحديات الخارجية المتعلقة بالتغيرات المناخية والاحتكار العالمي للسلع الغذائية نتيجة الحروب الكثيرة أهمها الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: "الدولة توزع مخططات التنمية علي كل ربوع الجمهوية في إطار التنمية الشاملة، موضحًا أن صعيد مصر كان ممهمش في الماضي بالنسبة للتنمية".