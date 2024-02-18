سمير مرقص لـ"الشاهد": الأجيال الجديدة في مصر مختلفة جذريًا

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن الأجيال الجديدة في مصر مختلفة جذريًا ليس فقط عن أجيالنا لكن عن الأجيال القريبة منها.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا تحولات طبقية اجتماعية حدثت في المجتمع المصري، والجوانب النفسية للشخصية المصرية بشكل عام أيضًا".

وتابع: "نعاني من عدم مواكبة كل تلك الأشياء في مصر، ربما تجد دراسات خارج مصر عما يحدث في مصر أكثر حداثة ومواكبة لما يحدث".

واستكمل: "على مدار عام تقريبًا خلال جائحة كورونا كانت لدي الفرصة لرؤية العالم وأنا في البيت، خصوصًا أن التقنيات الحديثة تساعدك على ذلك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.