مى فاروق: حفلات الليالى المصرية السعودية حدث مهم ومختلف

أعربت المطربة مي فاروق عن سعادتها بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية، قائلة: "في حدث مهم يحدث وحاجة مختلفة وجديدة".

وأضافت فاروق، خلال لقاء في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية عبر قناة "الحياة": "سعيدة جدًا بوجود كل من أحبهم على أرض مصر وعارفة هما قد إيه بيحبوا مصر وإحنا مبسوطين بوجودهم معانا".

وتابعت: "السعودية عملت حاجة مهمة جدًا وكبيرة ويهتموا جدًا بكل تفاصيل الفن والحفلات، وأنا كنت مبسوطة وشعرت أنني وسط أهلي وناسي وعندي جمهور كبير في السعودية، وكنت من النماذج اللي اتنور عليها هناك".