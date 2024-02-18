الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يسيطر اللوبى الصهيونى على صُناع القرار الأمريكى؟

اليهود
اليهود

قال الدكتور مالك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بإحدى ولاياتها وهى "نيوكسري" ما يقارب حوالي 5 ملايين يهودي، ما يعادل أكثر من نصف سكانها. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن هؤلاء اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية موجودون بها منذ أوائل القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أنهم سيطروا على الكثير من المهن الرئيسية داخل أمريكا وتابع: "المقاولات والطب والصيدلة وكل ما يمس عصب الاقتصاد يسيطر عليه اليهود "موضحًا أن هناك جزءًا كبيرًا من اليهود المتدينين يخرجون ما يسمى "بالعشور"، وهى نسبة مما يكسبه في يومه لصالح إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل تسير على الكنيسة الإنجيلية وهم ذات حجم كبير جدًا داخل أمريكا، مؤكدًا أن الأمريكان نسبة كبيرة منهم متدينون، ولأن الكنيسة الإنجيلية لاعتبارات دينية تدعم اليهود وفقًا لاعتقاداتهم.

وواصل: "هناك تيارات تعمل خارج حزب اللوبي الصهيوني، ولكن أضعف كثيرًا منه، ولكن هناك جنود خفية تستهدف أي شخص يتحدث ضد إسرائيل لتدمير حياته، من خلال حملات تشهيرية".

اللوبي الصهيوني أمريكا الولايات المتحدة الامريكية صناع القرار الأمريكي إسرائيل

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