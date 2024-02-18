برلمانى: مذكرة مصر أمام "العدل الدولية" تأتى فى وقت بالغ الأهمية

أكد أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، والتحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأوضح عاشور أن مشاركة مصر في محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات إسرائيل، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح، كما أن المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل.