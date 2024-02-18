شيخ بائعى السيد البدوى يوضح السر في صناعة الحمص ومراحله

قال الحاج عادل الرشيدي من أقدم صناع الحمص بمنطقة السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن الحمص من أشهر الأشياء التي تُباع بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا لما لتلك المحال من خبرة أكثر من ١٠٠ سنة في صناعته، لافتا إلى أنهم يشترون الحمص من وجه قبلي ويتم تسويته في طنطا.

ما هي مراحل صناعته؟

وأضاف الرشيدي أن مراحل صناعته هي وضعه في الشمس لمدة ٤٠ يوما ثم يبلل وبعدها يتم وضع جير حي حتى يتم إطفائه وبعدها يدخل المحمصة، لافتا إلى أن الحمص البلدي أفضل من السوداني من حيث المذاق والفائدة الغذائية.

وأشار إلى أن طنطا مشهورة بحب العزيز الذي يتم زراعته في رشيد ويحصد مرة واحدة في السنة، موضحا أن المحصول يزدهر بيعه في مولد السيد البدوي لأنه يشهد توافد أكثر من مليون شخص سنويا.

وأوضح الرشيدي أن السر في صناعة الحمص هي كلمة السر لتجار وأصحاب المحال بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن المحصول يزدهر بيعه في مولد السيد البدوي لأنه يشهد توافد أكثر من مليون شخص سنويا ويعتبر إنه من أفضل مواسم السنة علاوة على أن الحمص يشتهر بيعه في المولد النبوي والأعياد والمواسم.

ونوه بأن منطقة السيد البدوي تغيرت تماما بعد التطوير والذي أدى إلى ارتفاع المبيعات لأن المنطقة أصبحت مزارا للعديد من الوفود العربية والأجنبية بعد وضعها داخل مسار العائلة المقدسة بسمنود، مشيرا إلى أن شكل المنطقة تغير تماما وأصبح الطابع الأثري والجمال يطغى على الساحة الأحمدية بطنطا.