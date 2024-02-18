منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

حددت وزارة التربية والتعليم منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 والذي يدرسه الطلاب طوال الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ الشهر الجاري بعد انتهاء اجازة نصف العام.

ويجري طلاب الصف الساس الابتدائي امتحانات الشهر في مارس المقبل في الجزء الذي درسوه طوال شهر فبراير من منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، وتعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

منهج الصف السادس الابتدائي عربي

بد أالطلاب في دراسة المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي، وجاء توزيع منهج سادسة ابتدائي عربي كالتالي:

من بداية الترم الثاني وحتى نهاية الأسبوع الأخير من مارس المقبل يكون منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 كالتالي:

موضوع تراث وثقافة: قصة الاستماع رحلة من النيل إلى طوكيو، والنص القصصي قوس ذزح، والنص المعلوماتي الثقافة والتنوع، والنحو مراجعة على علامات الإعراب والضمائر والأسماء الخمسة والنواسخ، والإملاء الألف اللينة، والتعبير الكتابي وصف مشهد

موضوع علم وحضارة: نص معلوماتي مصر وإرث العلم، ونص شعري عليك بالعلم، والنحو أنواع المعارف وأنواع خبر كان وأخواتها وأنواع خبر إن وأخواتها.

موضوع صحة ورياضة: نص الاستماع نجوم الرياضة، والنص المعلوماتي الرياضة والتاريخ، والنخو موقع الفعل المضاع، والإملاء همزة القطع، والتعبير الكتابي كتابة خبر في جريدة.

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024



من بداية الأسبوع الأول من أبريل حتى نهاية الأسبوع الثاني من مايو 2024 يكون منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 كالتالي:

موضوع نحن المستقبل: نص الاستماع الهوية الرقمية، والنص القصصي ميار والروبوت، والنص المعلوماتي تاريخ الروبتات، والنحو نصب الفعل المضارع والفعل المضارع الصحيح الآخر والممثل الآخر، والإملاء الهمزة المتوسطة، والتعبير الكتابي كتابة قصة خيالية.

موضوع التطور التكنولوجي في العلوم: نص معلوماتي العلوم والتكنولوجيا، ونص شعري قوة العلم، والنحو جزم الفعل المضارع والأفعال الخمسة، والتعبير الكتابي كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة.

موضوع الألعاب الإلكترونية: نص الاستماع عدت من جديد، والنص المعلوماتي الصحة البدنية والعقلية في عالم الألعاب الإلكترونية، والإملاء الهمزة المتطرفة، والتعبير الكتابي كتابة نص لمناقشة مزايا وعيوب.

ما هي مواد الصف السادس الابتدائي؟

يدرس طلاب الصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والتربية الدينية الإسلامية، الدراسات الإجتماعية،الرياضيات والعلوم.

ويتم تقييم طلاب الصف السادس الابتدائي بالألوان وليس بالدرجات وفق خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج.