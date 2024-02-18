الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"أبو لحية" يعلق على مذكرة مصر للجنائية الدولية: "خطوة مهمة للغاية"

جهاد أبو لحية
جهاد أبو لحية

قال د.جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن ما ستقوم به مصر من تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية فيما يخص الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تعتبر خطوة في غاية الأهمية، حيث إنها من خلال هذه المذكرة ستستعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بانتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأيضا مخالفة القرارات الأممية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني ويشكل الاعتداء على هذه الحقوق جريمة انتهاك واضحة تحتم المساءلة القانونية الدولية.

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أضاف أبو لحية، لـ"الدستور"، أن هذه المذكرة تعزز الدعوى التي هي الآن مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تقدمت بها جنوب افريقيا لإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك وفقًا لإتفافية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 والتي ما زالت ترتكب إسرائيل جرائمها علانية وضاربة بعرض الحائط حتى التدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة في نهاية يناير الماضي والتي لم تلتزم بأي تدبير قد تم اتخاذه من قبل المحكمة.

وأكد أبو لحية أن المذكرة المصرية ستشكل ورقة قوية إضافية من دولة ذات قيمة على المستوى الدولي وتحظى بالاحترام من جميع المؤسسات الدولية لما لها من تأثير كبير على كافة الأصعدة الدولية وتحديدا في ما يخص الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أشار أبو لحية إلى أنه يتعين على  الدول المساندة للحق الفلسطيني السير على نفس المسار الذي ستسلكه مصر وأن تقوم بتقديم مذكرات قانونية توضح جرائم دولة الاحتلال التي لا تعد ولا تحصى  ضد الشعب الفلسطيني.

مصر العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني مجلس الأمن

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