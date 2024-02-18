افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة "4 وحدات سكنية بالدور"، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.

إتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة



وأشار اللواء على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة

كما تم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقى الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلى.

كذلك، افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، المبنيين رقمى "6 - 7"، على مساحة 1000 م2 للدور الواحد، وبارتفاع 5 طوابق، لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد.