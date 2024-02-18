الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة "4 وحدات سكنية بالدور"، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.

إتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة
txt

وزير الإسكان يفتتح مباني سكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد

txt

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة


وأشار اللواء على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة

كما تم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقى الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلى.

كذلك، افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، المبنيين رقمى "6 - 7"، على مساحة 1000 م2 للدور الواحد، وبارتفاع 5 طوابق، لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد.

المجتمعات العمرانية درة الوادى صندوق تمويل المساكن وزير الإسكان والمرافق 507 وحدات سكنية

مواد متعلقة

وزير الإسكان يفتتح مباني سكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد

وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين