الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل قتل زوجته لشكه فى سوء سلوكها بالشرقية

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بـالسجن المؤبد،لإدانته في القضية رقم 21628 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3349 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل زوجته لخلافات بينهما وشكه في سوء سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني،وسكرتارية محمد عفت

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال" ع. م. س" ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز جثة هامدة.

 

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نتائج تحريات المباحث الجنائية

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "سليمان. س. ع" 25 عامًا عامل زوج المجني عليها، وتبين أنه على أثر خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها، تركت الأخيرة منزل الزوجية قبل الواقعة بعدة أشهر، وأنه حال تواجدها بمسكن الزوجية نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب شك المتهم في سوء سلوكها،وقام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب وخنقها، ودفع رأسها أرضًا عدة مرات ما أدي لوفاتها.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل المجني عليها بدون سبق الإصرار أو الترصد، حال توجهها لمسكن الزوجية ورؤيته لمحادثات نصية بهاتفها المحمول مع شخص آخر مجهول، مما أثار حفيظته وعلي أثر ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية، وما كان منه إلا أن أجهز عليها وما إن ظفر بها حتي قام بخنقها بجيدها، ودفع رأسها أرضًا عدة ضربات مما أدي لوفاتها في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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