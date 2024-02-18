بيان عملى لشرطة المسطحات فى التعامل مع حريق نشب بأحد الأتوبيسات النهرية

نفذت قوات شرطة المسطحات في احتفال إدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بيانًا عمليًا بالتعامل مع حريق نشب في أحد الأتوبيسات النهرية، وذلك بمشاركة الإنقاذ النهري والحماية المدنية.

بيان عملي لشرطة المسطحات في التعامل مع حريق نشب بأحد الأتوبيسات النهرية

وكشف هذا البيان عن قدرات القوات في التعامل مع المواقف الطارئة وإخلاء الركاب والحفاظ على أرواح الضحايا والتعامل مع الحريق وإخماده في الحال.

وبدأ العرض ببلاغ لعمليات النجدة النهرية، التي ورد لها بلاغ بنشوب حريق في أحد المراكب النهارية وحدوث انفجار في المركب.

كما تم تنفيذ عرض عام لقول شرطة مائية استعراضي حاملًا علم مصر، مكون من كافة المركبات الخاصة بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بمشاركة معدات قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، موتوسيكلات المياه واللنشات المطاطة.

وانطلق اليوم احتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، الذي أقيم بشارع آل سعود بمنطقة المنيل بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الداخلية.