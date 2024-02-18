الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

السكر بـ27 جنيها.. أحمد إدريس يؤكد استمرار منافذ وقوافل التحالف الوطنى بقرى الأقصر

منافذ وقوافل التحالف
منافذ وقوافل التحالف الوطنى بقرى الأقصر

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن الخدمات التى يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ما زالت مستمرة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر لتوفير السلع الغذائية لهم قبل قدوم شهر رمضان بأسعار مخفضة. 

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منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في قرية الكرنك 

وأوضح إدريس، إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أطلق منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بقرية الكرنك بمحافظة الأقصر، وذلك لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين من خلال معرض للسلع؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

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قافلة طبية وأدوية مجانية 

هذا بجانب قافلة طبية مجانية بقرية الكرنك بمحافظة الأقصر، والقافلة تتضمن العديد من التخصصات الطبية الآتية" باطنة، ورمد، وعظام" مع صرف الأدوية مجانًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والكشف على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات لهم، لاسيما أنه قد تم عمل العديد من القوافل الطبية بأكثر من قرية.

وأشار منسق التحالف الوطني بالأقصر، إلى أنه تم توفير السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة، من السكر الذى يتم توفيرة للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، والأرز والزيت وغيرها من السلع الغذائية التى تحتاجها كافة الأسر. 

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إطلاق القوافل الطبية والمجانية ومعارض السلع الغذائية المخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك ضمن تفعيل المشاركة المجتمعية من قوى المجتمع لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وسبق وأعلن النائب أحمد إدريس، عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضًا للسلع الغذائية المخفضة بقرى مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لتوفير كل السلع الغذائية والإستراتيجية أبرزها الزيت والسكر والأرز، مؤكدًا أن سعر السكر داخل المعرض 27 جنيهًا للكيلو لمواجهة جشع التجار الذىين يستغلون احتياجات المواطنين.

النائب أحمد إدريس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قرية الكرنك سلع بأسعار مخفضة شهر رمضان

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