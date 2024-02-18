نشاط موسع لـ"الهجرة" في أسبوع

استقبلت وزيرة الهجرة الدكتور محمد مكاوي، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الهولندية، وسعيد عثمان، نائب رئيس الجمعية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث التعاون لدعم القطاع الصحي بمصر.

وقد تم استعراض مقترح من رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية يتضمن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والجمعية ومستشفى مجدي يعقوب لجراحة القلب لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات مصر.

ورحبت الوزيرة بالمقترح موجهة بجمع البيانات الخاصة بالأطباء الهولنديين للتواصل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن التعاون مع المستشفيات الجامعية لاستخراج التصاريح اللازمة لهم، ووضع آلية للتعاون من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة للفئات الأكثر احتياجًا. وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الهجرة بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والتواصل المباشر معهم،

لقاء مع رموز وأعضاء الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي

ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت وزيرة الهجرة، لقاء مهما مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بدول الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، للاطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها في كل بقاع الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائمًا لهم أولوية. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الطيران المدني في شأن الخط من الصومال وجيبوتي، وكذلك دراسة المعوقات المتعلقة بالتحويلات المالية للمصريين في هذه الدول مع الجهات المعنية، وبحث الحلول المتاحة في هذا الجانب، ومخاطبة وزارة الخارجية في شأن مسألة منح التأشيرات بالنسبة للمصريين الراغبين في زيارة إثيوبيا لعمل أو خدمة أو أهالي المصريين العاملين هناك.

شاركت وزيرة الهجرة، في الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض» والذي تم خلاله إطلاق مبادرة الخدمة الإنسانية للدول النامية حول العالم "عالم بلا مرض". في كلمة سيادتها، أكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة حرصت على وضع آلية للتنسيق المباشر مع وزارة الصحة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر، وموافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون، موضحة أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق هاتفي للمصريين بالخارج ليضم مختلف المحفزات والخدمات، حيث وعدت بأن تكون "مصر بلا مرض" ضمن هذا التطبيق المتميز فيما تقدمه من خدمات مجتمعية.

في إطار المتابعة المستمرة للمصريين بالخارج وأوضاعهم بكافة دول العالم، فقد تابعت وزيرة الهجرة، عن كثب موقف قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين في سويسرا. وأعربت الوزيرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية، مؤكدة حرصها على تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بِرن، والتي تابعت وزارة الهجرة معهما الحالة الخاصة بإجراءات القضية.

استقبلت وزيرة الهجرة، ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس هاني موسى، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالمجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف اتصالا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". وأشارت الوزيرة إلى اعتزام وزارة الهجرة تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال عام ٢٠٢٤، كاشفة عن جهود إنشاء "المركز المصري للهجرة"، بتكليف من رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني. ورحبت الوزيرة بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة وفريق من الشركة، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في إطار ملفي دعم التعليم التكنولوجي، والتدريب من أجل التوظيف.

قامت وزيرة الهجرة، بزيارة إلى مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر متخصصة في صناعة الذهب والحلي والمجوهرات. وقالت الوزيرة إن أهداف الوزارة ومؤسسة إيجيبت جولد تتلاقى فيما بينها، في إطار تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي وفق المعايير العالمية. وقد تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في إطار ملف دعم التعليم التكنولوجي في إطار ملف التدريب من أجل التوظيف، وربط ذلك بسوق العمل المحلي والعالمي.

استقبلت وزيرة الهجرة،مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وبرفقته السيدة/ شيماء البنا، مدير قطاع التعليم والبرامج بالمجلس، وذلك لبحث أوجه التعاون في ملفات الشباب المصريين الدارسين بالخارج وتأسيس مجلس شباب الباحثين. واتفقت الوزيرة مع مدير المجلس الثقافي البريطاني على موافاة الوزارة بكافة تفاصيل البرامج التدريبية والمنح الدراسية التي يقدمها المجلس، وكذلك بيانات الطلاب المصريين النابغين الملتحقين بهذه المنح، من أجل بحث انضمامهم لمركز "ميدسي" ومجلس شباب الباحثين.

وجهت وزيرة الهجرة، الدعوة للأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر الذي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 2- 3 مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضحت الوزيرة أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بمشاركة كوكبة من الأطباء والخبراء المصريين بالخارج، لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، لتكون نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، داعية الأطباء والمستثمرين المصريين بالخارج المهتمين بالقطاع الطبي والسياحة بأن يطلعوا على التفاصيل والتسجيل للحضور عبر الموقع الرسمي للمؤتمر: ‏https://egypthealthtourism.org

شاركت وزيرة الهجرة، في فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، والذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي. وقالت السفيرة سها جندي، في كلمتها خلال المؤتمر، إن وزارة الهجرة تولي اهتمامًا بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء مصر بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرة إلى أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، لذلك طرحت الوزارة مؤخرا حلول ومسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج باستحداث عدة مبادرات مهمة.