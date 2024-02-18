وزير الإسكان يصل الوادى الجديد لافتتاح عدد من المشروعات

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، لمحافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، والتي تنفذها وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وكذا عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة.

ويرافق وزير الإسكان، فى زيارته لمحافظة الوادي الجديد، كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما رافقه أيضًا مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس علي حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن.