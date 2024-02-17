يوفنتوس يتعادل مع فيرونا ويواصل التقهقر في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

فرط يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراعه مع إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه فيرونا 2 /2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفي وقت سابق اليوم، أفلت فريق نابولي حامل اللقب من هزيمة محققة أمام ضيفه جنوه وتعادل معه بصعوبة 1 /1.

وعلى ملعب مارك أنطونيو، تقدم مايكل فولورونشو بهدف لفيرونا في الدقيقة 11 لكن المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش رد بهدف التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي تيجاني نوسلين الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة 52 لكن بعدها بثلاث دقائق فقط رد الفرنسي أدريان رابيو بهدف التعادل ليوفنتوس.

وحصد يوفنتوس نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز السابع عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس، بعد فوزه الكاسح على ضيفه ساليرنيتانا 4 /صفر أمس الجمعة.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا تقدم الدنماركي مورتن فريندروب بهدف لجنوه في الدقيقة 47 لكن البلجيكي سيريل نجونجي خطف هدف التعادل لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع نابولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع مقابل 30 نقطة لجنوه في المركز الحادي عشر.



وتعثر نابولي للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب ميلان بهدف دون رد.



وتعادل نابولي للمرة السادسة هذا الموسم مقابل عشرة انتصارات وثمان هزائم.

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