مستشار الأمن القومى الإسرائيلى: نتنياهو سيحاول بلورة خطّة متفق عليها لليوم التالى فى غزة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاول بلورة خطّة متفق عليها لليوم التالي في غزة هذا الأسبوع.

وأضاف هنغبي: "إسرائيل غير معنيّة بإدارة حياة 2.2 مليون فلسطيني في غزة"، لافتا إلى إصرار الاحتلال على إبعاد حزب الله عن الحدود 10 كيلومترات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

تابع: "حاربنا على 7 جبهات هي يهودا والسامرة؛ وغزة ولبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن".

على صعيد آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شرطة الاحتلال اقترحت نشر قوة شرطية دائمة في ساحات المسجد الأقصى لاعتقال أي فلسطيني يدعو إلى "التحريض".

وأشارت الهيئة إلى أن الشاباك عارض ذلك، وقال: “يمكن اعتقالهم خارج المسجد”.