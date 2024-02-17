السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء شمال الدلتا يلتقي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

جريدة الدستور

‏استقبل ‏المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، الدكتور المهندس محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على رأس وفد مكون من المحاسب شريف زهير رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، والدكتور محمود منصور  المشرف على الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

وأثناء الاجتماع تم استعراض مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة السابقة حتى تاريخه كما تم مناقشة 11 حالة فنية وتجارية ومناقشة العديد من الاستفسارات والاقتراحات “التجارية، الفنية، الضبطية القضائية، الطاقة الشمسية”.

وفي نهاية الاجتماع تم تقديم درع الشركة للدكتور مهندس محمد موسى عمران تقديرًا على التعاون المثمر والبناء مع الشركة.

تلى ذلك زيارة مركز تلقي الشكاوى الموحد “121” ومركز خدمة العملاء بديوان عام الشركة وتم عرض تطبيق المساعد الشخصي  “نور” والذي يقوم بشرح الخدمات المستجدة بمركز خدمة العملاء.

ويمثل المساعد الشخصي نموذج للخدمات المساندة داخل صالة خدمة العملاء بهدف مساعدة رئيس صالة خدمة العملاء في توجيه المواطنين ومنع التكدس. 

كما تم تجربه خدمة من مجموعة الخدمات المستحدثه لرفع تقييم مراكز الخدمة والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل.

وفي نهاية الزيارة شكر رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، جميع العاملين بالشركة متمنيًا دوام التنسيق المستمر بين الجهاز والشركة في اطار التعاون المشترك وتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية أمام مبنى الشركة.

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