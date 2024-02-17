ستيرلينج وجاكسون يقودان هجوم تشيلسي أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوكتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

ويقود نيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلينج هجوم تشيلسي في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالون جوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بين تشيلول.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور كالاجير.

الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: بيتينيلي، تشالوبا، جيلكيرست، صامويلس سميث، هاريسون، كاسادي، مادويكي، ميخايلو مودريك، كريستوفر نكونكو.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة الليلة كلًا من: "تياجو سيلفا، أوجوتشوكا، روميو لافيا، ريس جيمس، ويسلي فوفانا، مارك كوكريلا، تشوكوميكا، بادياشيلي".

ويسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي، والدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على كونبهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا بشكل مبكر في الدور التالي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والاقتراب من المربع الذهبي.

ويدخل تشيلسي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة هو الآخر بعدما حقق فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس في مباراة الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، مقابل 34 نقطة يحتل بها فريق تشيلسي المركز العاشر في ترتيب البريميرليج.