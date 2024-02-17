السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها

إزالة أبنية مخالفة
إزالة أبنية مخالفة بالمقطم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
 

أعمال إزالة مخالفة بحي المقطم 

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضى على مسطح ٣٠٠ م٢ للدور الواحد بالعقار الكائن فى القطعة ٧٨٧٧  بالمنطقة س بالهضبة العليا بحى المقطم لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 
 وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له.

IMG-20240217-WA0012
IMG-20240217-WA0012
IMG-20240217-WA0010
IMG-20240217-WA0010
IMG-20240217-WA0011
IMG-20240217-WA0011
إزالة أبنية مخالفة إزالة مخالفات بالمقطم محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يترأس اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لـ"رمضان "

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

محطات سقوط سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. بتتحسبن على والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج