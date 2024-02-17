افتتاح 32 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 32 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024م، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (615) مسجدًا منها (479) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(136) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد (11637) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(140) مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد محمود تركيا – ديرب نجم

مديرية أوقاف جنوب سيناء

2. مسجد السيدة ذكية حسن – نبق – شرم الشيخ

3. مسجد سعود الجابر – الطور

مديرية أوقاف مطروح

4. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح

مديرية أوقاف الدقهلية

5. المسجد القديم – البقلية– مركز المنصورة

مديرية أوقاف الأقصر

6. مسجد العمري البحري- اللأقالتة - القرنة

مديرية أوقاف أسيوط

7. مسجد الرحمن – أبو الهدر - ديروط

8. مسجد سيدي عبد الرحيم – بندر ديروط

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد زينب هانم – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

10. مسجد الدوار – قرية الثلاثين - مركز كفر الدوار

11. مسجد عبد السلام الحلوجي– زاوية صقر – مركز أبو المطامير

12. مسجد النور – قرية الإنتاج الأول – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. مسجد زرف زكي – قرية التمامة – مركز كفر الدوار

14. مسجد المنجد – قرية الهلباوي– سيدي غازي – مركز كفر الدوار

15. مسجد عبد الله ناصر – النمرية– مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

16. مسجد الشيخ علي الديب – مركز الفيوم

17. مسجد عمر بن الخطاب – إطسا

18. مسجد الرضوان – أبو كساه - أبشواي

19. مسجد الرحمة – سنورس

20. المسجد البحري الكبير – إطسا

مديرية أوقاف الجيزة

21. مسجد اليسر – ابني بيتك – المنطقة السادسة - ق

22. مسجد الرحمن – عزبة البحاروة - العياط

23. مسجد التوحيد – طهما - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

24. مسجد الخضر – أبو خليفة – القنطرة غرب

مديرية أوقاف المنوفية

25. مسجد أحمد عيسى – شبشير– طملاي– منوف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. المسجد الكبير – مركز المنزلة

2. مسجد الجبارنة – مركز دكرنس

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمة – ميت حبيش البحرية - طنطا

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الأنصار – نجع مازن - سوهاج

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5. مسجد الرحمة – هندسة الري – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد خالد بن الوليد – حاجر الجبل – هو – نجع حمادي

7. مسجد التوحيد – نجع غانم – العركي - فرشوط