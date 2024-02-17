اليوم.. عقد مقرأة الختمة المجودة بمسجد الحسين بحضور كبار القراء 

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انعقاد الختمة المسجدية المجودة، اليوم السبت، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ويترأس المقرأة القارئ الشيخ محمود الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ ممدوح جودة، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود حسن، والقارئ الشيخ محمد عبد الكريم، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد الغيطاني، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

مقرأة الختمة المجودة بمسجد الحسين بحضور كبار القراء

وستبدأ التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦) ﴾ [يونس: 26]

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف.