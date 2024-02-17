الأكاديمية الطبية العسكرية تسلم شهادات علمية وتكرِّم الأطباء المتميزين

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، استمرارًا لجهود القوات المسلحة في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقًا لأرقى مستويات التأهيل العلمي.

الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة

وألقى اللواء طبيب طارق، رفعت النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة، بالتعاون مع كل المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة في مختلف التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني.

حضر المراسم مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، ومدير إدارة الخدمات الطبية، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.