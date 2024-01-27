السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون  مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين  والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.


                                         
تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

 

وأجرى الخبراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

 

حضر فعاليات المؤتمر عددا من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة  والجامعات المصرية.

الأكاديمية الطبية العسكرية القوات المسلحة الجمعية المصرية لأمراض القلب عمليات القسطرة التداخلية

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