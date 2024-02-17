السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. عودة ناصر منسى وأحمد حمدى للتدريبات الجماعية

أحمد حمدي
أحمد حمدي

انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم السبت التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكلٍ طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وكان يعاني ناصر منسي من كدمة في وجه القدم، في حين كان يعاني أحمد حمدي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وفي السياق ذاته، واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران الأبيض، اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للتواجد في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المحاضرة حديثا مطولا من جوميز بخصوص العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل بدء التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ناصر منسي وأحمد حمدي الدفاع الجوي الاسماعيلى مسابقة الدوري الممتاز

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