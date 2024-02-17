السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمر كمال ينقل لـ"قائد الفراعنة" تخوفه من انتقام التوأم فى المنتخب

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

اشتكي عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، مبكرًا، من استبعاده من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن عمر كمال عبدالواحد تحدث مع زملائه اللاعبين على هامش التوجه إلى مطار القاهرة قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد أنه سيكون أول المستبعدين من معسكر الإمارات القادم.

واضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن اللاعب أكد لزملائه أن وجود خلافات بينه وبين التوأم ومهاجمتهما له بعد رحيله عن المصري سيكون لها تأثير في ضمه خاصة أنه يعلم طبيعة التوأم.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تحدث مع أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي وقائد المنتنخب في غياب محمد صلاح بشأن مخاوفه، وأن زميله طلب منه عدم الاستعجال في أي شيء وانتظار مشاركته مع الأهلي قبل إعلان الجهاز الفني للمنتخب قائمة معسكر الإمارات في مارس القادم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "5 جويلية" والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

كولر: مواجهة بلوزداد كانت صعبة.. ونسعى للفوز بالمباراتين المقبلتين

وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باادي الأهلي، إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف كولر أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة أن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم تتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة أن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين المقبلتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.

عمر كمال عبدالواحد حسام حسن منتخب مصر ابراهيم حسن الاهلى

مواد متعلقة

"حلم العمر".. تحديات صعبة أمام حسام حسن لإعادة وضع الفراعنة على عرش إفريقيا

حسام حسن: كنت زاهدًا فى تدريب منتخب مصر.. ولدى تجربة ناجحة مع الأردن

الظهور الأول فى مران الأهلي.. عمر كمال والزنفلى ينتظمان بالتدريبات

الأكثر قراءة

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية