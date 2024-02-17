عمر كمال ينقل لـ"قائد الفراعنة" تخوفه من انتقام التوأم فى المنتخب

اشتكي عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، مبكرًا، من استبعاده من حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن عمر كمال عبدالواحد تحدث مع زملائه اللاعبين على هامش التوجه إلى مطار القاهرة قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد أنه سيكون أول المستبعدين من معسكر الإمارات القادم.

واضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن اللاعب أكد لزملائه أن وجود خلافات بينه وبين التوأم ومهاجمتهما له بعد رحيله عن المصري سيكون لها تأثير في ضمه خاصة أنه يعلم طبيعة التوأم.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تحدث مع أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي وقائد المنتنخب في غياب محمد صلاح بشأن مخاوفه، وأن زميله طلب منه عدم الاستعجال في أي شيء وانتظار مشاركته مع الأهلي قبل إعلان الجهاز الفني للمنتخب قائمة معسكر الإمارات في مارس القادم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "5 جويلية" والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

كولر: مواجهة بلوزداد كانت صعبة.. ونسعى للفوز بالمباراتين المقبلتين

وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باادي الأهلي، إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف كولر أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة أن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم تتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة أن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين المقبلتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.