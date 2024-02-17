إزالة 396 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 396 حالة تعدٍ تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كل أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة.

فيما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 24 فبراير الجاري لتذليل معوقات العمل أولًا بأول والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مؤكدًا الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كل حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.

يذكر أن الموجة الـ22 جارٍ، تنفيذها على 3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى أمس 16 فبراير، وستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في 24 فبراير الجاري وحتى 15 مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل 2024.